Hukukçular olayı Hürriyet’e değerlendirdi: O çocuk ailesinden alınmalı

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YÜKÜMLÜLÜK İHLAL EDİLDİ

- Akademisyen avukat Esra Pınar Bilgin: Olay açık ve net ‘kasten adam öldürme’ suçunu oluşturmaktadır. Annenin hukuki durumu noktasında ise bakım tedbiri hükümlerinin uygulanması gerekir. Bakım tedbiri çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine ilişkin bir tedbirdir. Annenin çocuğun Mısır’a kaçmasında yardımı olduğundan şüphe yoktur. Suça sürüklenen çocuk hakkında da tutuklama şartlarının gerçekleşmesi halinde tutuklama kararı verilebilir. Somut olayda ağır cezayı ilgilendiren bir durum olması ve sanığın Mısır’a kaçmış olması nedenleri ile derhal tutuklama kararı verilmeli ve aileden bakım gözetimi alınarak tedbir uygulanmalıdır. Ek iddianame ile anne de yargılanmalıdır.

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Saat 01.50 sıralarında anne ve oğlu ülkeden kaçmak için havalimanı yolunda giderken.

CEZASI ERTELENEBİLİR

- İstanbul Barosu’ndan avukat Dilek Yüksel: Çocuk hakkında yurtdışı yasağı yok. Dolayısıyla olayda annesinin herhangi bir suçu yok. Çocuk hakkında yurtdışı yasağı olsa ya da çocuk hükümlü ya da tutuklu olsa dahi Türk Ceza Kanunu 283. Maddesi’nin 3. Fıkrası gereğince annenin cezai sorumluluğu söz konusu olmaz. Çocuk ise Türk Ceza Kanunu 85. Madde’nin 2. Fıkrası’na göre ‘taksirle öldürme’ suçundan yargılanır. Alacağı ceza yaklaşık olarak 2 yıl ila 15 yıl arasındadır. Bir ölü olması, yaralı sayısının fazla olması nedeniyle ve tabii somut olayda çocuğun tam kusurlu, ölen ve yaralıların ise kusursuz olduğunu düşünürsek mahkeme alt sınırdan uzaklaşır, cezası 5 veya 6 yıldan başlar. Bu cezadan Türk Ceza Kanunu 31/3 fıkrası gereğince 1/3 oranında yaş indirimi olur. Yine T.C.K 61/1 gereğince cezasından 1/6 oranında indirim olur. Bu ceza taksirli bir suç olduğu için adli para cezasına çevrilebilir. Ayrıca sonuç ceza 3 yıl altı olursa cezası ertelenebilir.

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Timur’un kullandığı Porsche marka otomobil, baba Bülent Cihantimur’un sahibi olduğu şirkete ait olduğu belirtilmişti.

ANNE YARGILANAMAZ

- İstanbul Barosu avukatı Cem Sofuoğlu: Ehliyetsiz olduğu için çocuğa bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan dava açılacaktır. Eşiyle boşanmışlar. Çocuktan sorumlu kişi anne. Suçluyu kaçırdığı, sakladığı için sorumlu tutulabilir. Ancak yine kanuna göre 18 yaşından küçük faillerin birinci derece yakınları bu suçtan yargılanmıyor ya da ceza almıyor. Kanuna göre anne ve babanın böyle bir hakkı var. Olayı duyunca Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu aklıma geldi. Büyük ihtimal onu örnek aldılar. Anne, çocuğunun tutuklu kalmasını engelledi. Bu tür trafik kazalarında mağdur ailenin ve kamuoyunun vicdanının rahatlaması için şüpheli birkaç ay tutuklu kalır. Eğer iddia edildiği gibi anne olay yerindeki telefonları aldıysa delil karartma suçundan dava açılabilir. Bu çocuk da hapis yatmaz. Çocuğu Türkiye’ye getireceklerdir.

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Oğuz Murat Aci’den geriye bu aile fotoğrafı kaldı.

KAZANIN YARALI TANIĞI KONUŞTU: BİRİLERİ TELEFONU ELİMDEN ALDI

Annesi tarafından Mısır’a kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un neden olduğu kazadan yaralı kurtulan İbrahim Gümüş hastaneden taburcu oldu.

İbrahim Gümüş

İbrahim Gümüş, o gece yaşananları şöyle anlattı: “Gelen aracın çok süratli olduğunu hatırlıyorum. Arabanın farlarını gördüm, görmemle vurması bir oldu zaten. Hepimiz savrulduk. Kalktığımda kimseyi göremedim yanımda. Yardım istemek için telefonumu çıkardım. O sırada telefonum elimden alındı. Birileri aldı elimden. Büyük ihtimalle aileden biri aldı diye düşünüyoruz. Sonra teyzem beni aramış. Bir bayan çıkmış. Teyzem ‘İbrahim nerede?’ diye soruyor, karşıdaki kişi ‘Siz kimsiniz’ diyor. ‘Ben teyzesiyim siz kimsiniz?’ deyince karşıdaki kişi telefonu kapatıyor. Telefonum kayıp.”

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Acılı anne Pervin Aci ise gözyaşları içinde, “Annesi o çocuğu getirsin Türkiye’ye. Kimse ona bir şey yapmaz. Çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın günah ona. O çocuğa da üzülüyorum” dedi.

Anne Pervin Aci - Baba Özer Aci

‘BİR ANNE BUNU SÖYLER Mİ’

Eylem Tok’un ‘Yine olsa yine yaparım’ açıklaması hatırlatılan Pervin Aci “Bir anne demez. İnanmıyorum. Bir anne bunu söyler mi? Eğer söylediyse yazıklar olsun. Ama dememiştir” diye konuştu.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Timur Cihantimur hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi Eylem Tok hakkında da ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan tutuklama kararının çıktığını açıkladı.

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Anne Eylem Tok, oğlu Timur’u kaza yerinden alıp uçakla Mısır’a kaçırmıştı. Anne ve oğlun Mısır’dan da ABD’ye gittikleri öğrenildi. Adalet Bakanlığı, anne ile oğlunu getirmek için yasal süreci başlattı.