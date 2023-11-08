Hukuk bitirmek yetmeyecek avukatlık sınavı geliyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki akşam Erzurum’da yaptığı açıklamada “Hukuk fakültelerimizin sayısı ve mezun sayımız fazla. Kaliteyi arttırmalıyız. Mezun olanlar artık doğrudan avukatlık stajına başlayamayacak. Öncelikle ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nı kazanmaları gerekiyor. Bu sınavı kazananlar stajyer avukat olabilecek. 2024 yılından itibaren yeni sistem başlıyor” dedi. 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliğiyle de avukat olmak isteyenlere 2024 yılında uygulanmak üzere ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma’ şartı getirildi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

2024 MART AYINDAN SONRA

Sınav ilk kez önümüzdeki yıl uygulanacak. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra hukuk fakültelerine kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanacak olan sınav önümüzdeki yılın mart ayından önce mezun olan öğrencileri kapsamayacak. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hukuk fakültesini kazanmak isteyen öğrenciler için sıralama barajının 125 binden 100 bine yükseltilmesi konusunda da çalışılıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler direkt avukatlık stajına başlayamayacak ya da hâkimlik- savcılık sınavına giremeyecek. Avukatlığa ilk adım olan stajyer avukatlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nı kazananlar hak edecek. Hâkim-savcı adaylığı yerine de ‘hâkim ve savcı yardımcılığı’ sistemi getirildi. 2 yıl süren adaylık süreci, yardımcılık sistemiyle 3 yıla çıktı.

UZMANLAR NE DEDİ?

AMAÇ KALİTEYİ ARTTIRMAK

- Doç. Dr. Zafer İçli (Marmara Üniversitesi): Yerinde bir uygulama olacağını düşünüyorum. Mesleki kaliteyi arttıracak. Ülkemizde hukuk fakültesi sayısı arttığı için hukuk mezunu sayısında da artış yaşandı. Bu durum özellikle avukatlık mesleğinin kalitesini olumsuz etkiledi. Avukatlık ücretlerinde de ciddi dengesizliklere yol açtı, düşük ücretlerle çalışan avukat sayısı çok fazla. Mesleki giriş sınavı bu anlamda, hem hukuk mesleğinin kalitesinin artmasına hem de avukatların hak ettikleri ücretleri alabilmesine katkı sağlayacak. Birçok Avrupa ülkesinde de lisans eğitimi sonrası mesleki giriş sınavları yapılıyor.”

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ÇOK DOĞRU BİR KARAR

- Prof. Dr. Zeynel Kangal (Uludağ Üniversitesi): “Bu kararın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Hukuk fakültelerinde eğitimin kalitesi düştü, mezun olan hemen avukat oluyor. Bir sınavın gerekli olduğu kanısındayım. Diğer yandan bu uygulama hukuk fakültelerinin de kendine çeki düzen vermesini sağlayacak. Başarısız olmamak için daha çok çalışacaklar. Vakıf ve devlet arasında eğitim açısından bir fark yok. Ancak kalite her yerde çok düşüyor. Şu anki eğitim 20 yıl önceki gibi değil. Öğrenciler daha iyi avukat olmak için çalışacaktır.

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BİLGİ NOTU: 88 HUKUK FAKÜLTESİ VAR

- YÖK’e bağlı 88 hukuk fakültesi bulunuyor. Bu fakültelerde 77.280 öğrenci okuyor. Türkiye Barolar Birliği’ne göre, 31 Aralık 2022 itibarıyla Türkiye’de 174 bin 533 avukat bulu-nuyor.