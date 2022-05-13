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Hudut karakoluna saldıran teröristler vuruldu... Terör örgütünün tahrip edilen karargahları görüntülendi

#Gaziantep#Karkamış#Köprübatı Hudut Karakolu
Hudut karakoluna saldıran teröristler vuruldu... Terör örgütünün tahrip edilen karargahları görüntülendi

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki terörist hedefleri vurmaya devam ediyor. Şu ana kadar 21 teröristin öldürüldüğü bölgede PKK/YPG'lilerin tahrip edilen karargahları görüntülendi.

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Karkamış ilçesinin Suriye sınırındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristlerce dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Havan topu mermileri ve roketler, karakol ile ilçedeki bazı noktalara isabet etti. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 3 asker ile 1 sivil ise yaralandı.

Hudut karakoluna saldıran teröristler vuruldu... Terör örgütünün tahrip edilen karargahları görüntülendi

Saldırının ardından terör örgütüne ait hedefler sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı. Gece boyu yapılan topçu atışlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne ait mevzi, karargah ve sığınakların da tahrip edildiği Ayn El Arap'ın Zor Mağar köyü ve kırsalında sabah saatlerinden itibaren insansız hava araçları ile tespit edilen teröristler topçu atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

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Hudut karakoluna saldıran teröristler vuruldu... Terör örgütünün tahrip edilen karargahları görüntülendi

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#Gaziantep#Karkamış#Köprübatı Hudut Karakolu

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