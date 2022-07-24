Hubble’ın rakibi Dadaş semalarında

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Gökyüzü şenliği devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ayna ve kaplama sistemine sahip teleskobunun yer aldığı 3 bin 170 metre yükseklikteki Doğu Anadolu Gözlem Evi’nde (DAG) incelemelerde bulundu. Hürriyet gazetesi, teleskop kurulumunun ve çalışmaların devam ettiği DAG’ın içini görüntüledi.



