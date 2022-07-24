Hubble’ın rakibi Dadaş semalarında

Gökyüzü şenliği devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ayna ve kaplama sistemine sahip teleskobunun yer aldığı 3 bin 170 metre yükseklikteki Doğu Anadolu Gözlem Evi’nde (DAG) incelemelerde bulundu. Hürriyet gazetesi, teleskop kurulumunun ve çalışmaların devam ettiği DAG’ın içini görüntüledi.
4 metre çapında ve 4 ton ağırlığındaki ayna kurulumunun yapılacağı gözlemevinde çalışmalar hızla devam ederken, teleskobun, ayna kurulumunun ardından 2023 yılında ilk kez ışıkla buluşması planlanıyor. Bakan Varank, DAG’ın özellikleri itibarıyla kendi muadilleri arasında dünyada ilk sıralarda yer alacağını belirterek, “DAG teleskobunun sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde, uzaydan gözlem yapan HUBBLE teleskobundan daha kaliteli görüntüleri Erzurum
’dan alabileceğiz. Yerli imkânlarla geliştirilen, adaptif optik adı verilen sistem sayesinde adeta atmosfer yokmuş gibi uzayı gözlemleyebileceğiz. DAG sayesinde evrendeki yeni keşifler artık Erzurum’dan yapılacak” dedi.YILDIZ YAĞMURU GİBİ...
Astronomi ve gökyüzü meraklıları önceki gece Erzurum’daki gökyüzü gözlem şenliğinde buluştu. Güneşin batması ve havanın tam karanlığa erişmesiyle beraber 30 farklı teleskopta görevli 60 gök bilimci, kamp alanındaki yüzlerce katılımcıyla beraber galaksileri, yıldızları, gezegenleri ve farklı gök cisimlerini izledi.