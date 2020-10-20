ANKARA
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HSK’dan 11 hâkim ve savcıya FETÖ ihracı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hâkim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.
HSK Genel Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak ihraç kararları alındı.
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