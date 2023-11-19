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Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame

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#OGÜN SAMAST#HIRANT DİNK#ŞİŞLİ
Hrant Dinkin katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 18:01

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlendi. İddianamede Samast hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. 

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenilmişti.

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#OGÜN SAMAST#HIRANT DİNK#ŞİŞLİ

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