Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame

Haberin Devamı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlendi. İddianamede Samast hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gözden Kaçmasın Ogün Samast tahliye oldu Haberi görüntüle

Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenilmişti.