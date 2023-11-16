Ogün Samast tahliye oldu

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Cinayetin faili olduğu belirlenen, o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun Otogarı’nda yakalanmıştı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, İstanbul 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonrası cinayeti işlediğinde 18 yaşından küçük olduğu için 21 yıl 6 ay ceza aldı. Samast, ruhsatsız silahtan da 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak toplam 22 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti. O tarihten sonra Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutulan Samast, geçen şubat ayında Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi.

‘İYİ HAL GÖZLENDİ’

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Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlendiği belirtilen Samast’ın koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi. Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi Cezaevi’nden dün akşam tahliye edildi. Samast, cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandı.

2011'deki karar duruşması sonrası Dink Ailesi'nin avukatı Fethiye Çetin, "Mahkeme, tasarlayarak adam öldürme suçuna uygun ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasında, yaş küçüklüğü nedeniyle indirim yaptı. Kanunda bu suçun hadleri 18 yıldan 24 yıla kadar hapistir. Mahkeme kararında 21 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Yani alt sınırdan uzaklaştı, üst sınıra yaklaşarak ceza verdi. Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde görülen indirimi yapmadı. Savunmalara itibar etmedi. Bu ceza bizce alt sınırdan uzaklaşılmış olması nedeniyle önemlidir" demişti.

‘SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ogün Samast’ın serbest bırakılmasına tepki göstererek özetle şunları söyledi: “Akıl alır gibi bir şey değil. 16 yıldır tutuklu, yok iyi hali varmış. Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilecek. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, adaletin A’sından bahseden gerçekten vicdansızdır.”