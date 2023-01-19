Hrant Dink ölümünün 16. yılında anılıyor

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19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00'te, suikaste uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlenecek. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, kardeşi Yervant Dink ve tüm sevenlerinin katılması bekleniyor.

GÜVERCİNLER SEBAT APARTMANI'NDA

Bugün kşam saatlerinde Osmanbey'den yolu geçenler ise Sebat Apartmanı'na yansıyan güvercin görüntüleriyle karşılaşacak.

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Hrant Dink Vakfı'ndan yapılan paylaşımda "Bu akşamdan itibaren Sebat Apartmanı önünden geçerken kafanızı yukarı kaldırmayı unutmayın. Bu akşam ve 19 Ocak'ta saat 18.00 sonrası apartmana güvercinler eşlik edecek. Kimsenin “güvercin tedirginliği” yaşamadığı bir toplum olabilmeyi diliyoruz..." ifadeleri kullanıldı.

KARANFİLLER BIRAKILACAK

Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfil bırakılırken, mumlar yakılacak. Törenin Dink için saygı duruşuyla başlaması bekleniyor.

HRANT DİNK ANMASI İÇİN ŞİŞLİ'DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'da Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.

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Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

ŞİŞLİ'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.