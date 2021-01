Hrant Dink’e 14 yıl sonra armağan... Ermeni Yetimhanesi hayata dönüyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazetenin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayetin tetikçisi, sözde azmettiricisi hapis cezalarına çarptırıldı. Ancak bugün bile devam eden davalarda, Türkiye’yi geri götürmek için 15 Temmuz darbe girişimi dahil her yolu deneyen FETÖ’nün izleri ortaya çıkartılıyor.

YETİMHANEYİ KURTARMAK İSTİYORDU

Hrant Dink’in yıllardır yapmak istediği şey, eşiyle de tanışmasına vesile olan, çocukken inşaatında çalıştığı Tuzla’da Ermeni Yetimhanesi’ni (Kamp Armen) yeniden hayata geçirmekti. Tapusuna el konulan kampın hiç olmazsa müze olmasını istiyordu. Yetimhanenin Tuzla’daki arazisi 1962 yılında Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi tarafından satın alınmıştı. 1950’lerde kilisenin alt katı Anadolu’dan gelen yetim çocuklar için yatakhane olarak kullanılıyordu. Sayıları 60’ı bulunca, kilise bağışlarla Tuzla’daki araziyi satın aldı. 1962 yazı ve sonrası, aralarında Hrant Dink’in de olduğu 8-12 yaşlarındaki yetim Ermeni çocukları adeta amelelik yaparak kamptaki binaları yaptı. Fakat kampın tapusuna el konuldu. Davalar yıllarca sürdü.

BİNALAR YIKILDI, AĞAÇLAR KESİLDİ

Hrant Dink, Ermeni Yetimhanesi’yle ilgili mahkeme sonucunu göremeden öldürüldü. 2015 yılında bir grup genç, kampın yıkılmaması için nöbete başladı ancak bir sonuç çıkmadı. Kamptaki binalar yıkıldı, ağaçlar kesildi.

Ancak aynı yıl çok önemli bir gelişme oldu. Tapu bağış yoluyla kilise vakfına geçti. Vakıf, arazinin imar planını değiştirmek için başvuruda bulundu. İBB Meclisi 2017’de parseldeki ‘idari tesis’ şerhini kaldırarak ‘sosyal kültürel tesis alanı’ ilan etti. İBB Meclisi, 14 Ocak 2021 tarihli kararla parselin imar planını oybirliğiyle değiştirip, ‘Sosyal kültürel tesis’ alanından ‘Özel sosyal kültürel tesis’ alanına aldı. Böylelikle vakfın hayata geçirmek istediği projenin önü açıldı. Bu değişiklikle, halk eğitim merkezi, sosyal yardım birimleri, yurt, huzurevi, güçsüzler evi gibi tesisler yapılabilecek.

Hrant Dink, ‘Saçları kısacık,erkek çocuğu gibiydi’ dediği eşi Rakel’le bu kampta tanışmıştı.

KAMPA GİTTİK, KAMP İNŞA ETTİK

Hrant Dink, 5 Ağustos 1996’da, kampın tapusunun iptal edilmesiyle ilgili Agos gazetesindeki yazısında, amelelik yaparak kampı inşa ettikleri o günleri şöyle anlattı: “Dümdüz bir araziydi bizi alıp götürdüklerinde. Birkaç yüz metre ilerisinde de, henüz el değmemiş bir göl ve yanında tertemiz bir deniz. İlkokul iki ile beşinci sınıflar arasında okuyan çelimsiz öğrencilerdik, 20 kişi kadar. Koca bir yaz orada kamp hayatı yaşayacaktık güya… Ve kazmaya başladık önce. Kazdık çadır çubuklarını diktik, kazdık fidan diktik, kazdık kuyu açtık. Başımızda bir inşaat ustası ve biz 20 çocuk amele, kazdık temel attık ve bina inşa etmeye başladık. İnanın o yıl hep kazdık. O dümdüz çorak araziyi giderek yeşillenen, giderek renklileşen bir yer haline getirdik. Kamp hayatı yaşamaya gitmiştik, kamp inşa edip döndük yatılı okulumuza o yaz...”

‘RAHMETLE ANIYORUM’

İBB Başkanı Ekrem İmam- oğlu, yetimhaneyle ilgili imar değişikliği kararını sosyal medyadan “Hrant Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisi’nden oybirliğiyle geçti. Böylece kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi’nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum” diye duyurdu.

AİLESİ MEZARI BAŞINDA ANDI





Hrant Dink’in ölümünün ardından her yıl binlerce kişi anma gösterileri yaptı. Şişli’deki Agos binasının önünde toplandıktan sonra Hrant Dink’in mezarına gidildi. Ancak bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, anma programını da değiştirdi. Hrant Dink’in Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında sadece eşi Rakel, oğlu Arat ile kızları Sera ve Delal Dink ile torunları vardı. Törene katılan aile üyeleri, Dink’in mezarına çiçek bıraktı. Ardından Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, mum yaktı. Törene az kişinin katılmasından dolayı, duayı Rakel Dink okudu. Rakel Dink, her yıl olduğu gibi dik görünmeye çalışsa da gözyaşlarına hâkim olamadı. Hrant Dink’in önünde öldürüldüğü Agos gazetesine ve Hrant Dink Vakfı’na ev sahipliği yapan Şişli’deki Sebat Apartmanı’nın duvarına, 17 Ocak-19 Ocak arasında her akşam Hrant Dink’in fotoğrafı ve beyaz güvercinler yansıtıldı. Rakel Dink, Sebat Apartmanı önünde kısıtlı kişiyle yapılan anmada dava süreciyle ilgili konuştu. (Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)