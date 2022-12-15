HPV mücadelesi zaferle bitti

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Üniversite öğrencisi D.Y., muayene için gittiği kadın doğum doktorunun tavsiyesi üzerine 695 TL ödeyerek, kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısının ilk dozunu oldu. Zor şartlarda aşı bedeli olan 695 TL’yi ödeyen D.Y., 2’nci ve 3’üncü doz aşı bedelleri de dahil olmak üzere toplam 3 doz aşı bedeli olan 2 bin 87 TL’nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için hukuk mücadelesi başlattı.

MAHKEME: BEDELİ ÖDENSİN

D.Y., avukatı Nilda Baltalı aracılığı ile İstanbul İş Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 2’nci ve 3’üncü doz aşı bedelinin yargılama süresince SGK tarafından hiçbir kesinti ve indirim yapılmaksızın tedbiren karşılanması, D.Y. tarafından ödenmiş ilaç bedeli 695 TL’nin de fiş tarihinden itibaren işleyecek faizi ile kendilerine ödenmesi talep edildi. İstanbul 20’nci İş Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı D.Y.’nin avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Davayı kabul eden MAHKEME, 695 TL ilaç bedelinin 05 Ağustos 2021’den itibaren işlemiş yasal faizi ile SGK’dan alınarak D.Y.’ye ödenmesine karar verdi.

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‘BU DÖRDÜNCÜ KARAR’

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği adına yönetim kurulu üyesi avukat Nilda Baltalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “‘HPV Aşısı Ücretsiz Olsun’ mücadelemiz kapsamında SGK’ya açtığımız, HPV aşısında ücret iadesi talepli davalarımız haklı bulunmaya devam ediyor. Mahkemenin aşı bedelinin iadesi yönündeki 4’üncü kararımızı almış bulunuyoruz. Mücadele eden kazanır” denildi.