Hollywood’un platosu olduk! Yıldızlar Türkiye’den parlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’de yapılan yabancı yapım çekimlerinin bilançosunu açıkladı. 2022’de 18’i sinema filmi olmak üzere 233 yabancı yapımın çekimlerinin yapıldığı belirtilerek, “Önümüzdeki dönemde aralarında Hollywood’un dünya çapında ses getiren yapımlarının da yer aldığı birçok filmin çekimleri Türkiye’de olacak” değerlendirilmesinde bulunuldu.





OSCARLI FİLMLERİN MEKÂNI

Bakanlığın verilerine göre Türiye’de 2022 yılında, 18 yabancı sinema filmi, 30 dizi film, 102 belgesel film, 46 televizyon filmi ve programı, 27 reklam filmi ile 10 müzik klibi çekildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugüne kadar aralarında Oscar ödüllü Argo, James Bond: Skyfall, Charlie’nin Melekleri ve Inferno gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye’nin, yeni yapımları da ağırlamaya devam edeceği söylendi.

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BAŞVURULAR ALINIYOR

Yeni sinema kanunu ile hayata geçirilen “Yabancı Film Yapım Desteği”nin bakanlık tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri; mekân, ışık ve işgücü alanındaki avantajları Türkiye’yi film çekiminde öne çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı büyük projeler için görüşmeler yürütürken, önümüzdeki süreçte birçok önemli filmin çekimlerinin de Türkiye’de yapılması bekleniyor.





GUY RITCHIE ANTALYA’YI SEÇTİ

Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin, 2. Dünya Savaşı’nın hikâyesini konu edinen “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” adlı sinema filminin çekimleri Antalya’da yapıldı. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre’de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye’de yaklaşık 15 milyon dolar harcandı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham’ın başrolünde olduğu “Operation Fortune” ile Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif’in rol aldığı “Tiger 3” de Türkiye’de çekilen filmler arasında...