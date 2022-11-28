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Hırsızlıktan serbest kaldılar, adliyede polisin çantasını çaldılar

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#İstanbul#Esenyurt#Hırsız
Hırsızlıktan serbest kaldılar, adliyede polisin çantasını çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 09:50

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlık suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, dışarı çıkarken polisin masa üzerindeki çantasını çalarak kaçtı. Çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden biri gözaltına alınarak tutuklandı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

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Esenyurt'ta bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlıktan serbest kaldılar, adliyede polisin çantasını çaldılar
Bir süre sonra polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı, içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi.

Hırsızlıktan serbest kaldılar, adliyede polisin çantasını çaldılar

Adliyenin güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı anlaşıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede bu sefer tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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#İstanbul#Esenyurt#Hırsız

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