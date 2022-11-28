Hırsızlıktan serbest kaldılar, adliyede polisin çantasını çaldılar

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Esenyurt'ta bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir süre sonra polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı, içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi.

Adliyenin güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı anlaşıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede bu sefer tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.