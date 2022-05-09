Hırsızlık yaptı, kasiyeri tehdit etti, ortalığı birbirine kattı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Markete giren E.B., alışveriş sırasında stanttan aldığı bir iç çamaşırını çantasına koyduktan sonra kasaya yöneldi. Aldığı ürünlerin ücretini ödeyen kadının hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıkmak üzereyken üzerini ve çantasını aradı.

Çantadan iç çamaşırı çıkması üzerine E.B ile kasiyer arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Arbede sırasında E.B., yanındaki 'kelebek’ olarak tabir edilen bıçağı çıkarıp kendisini bırakması için kasiyeri tehdit etti.

Diğer market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis, E.B.'yi ekip aracına bindirdi. Sürekli ağladığı görülen E.B., kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü.