Hırsızını fotoğrafladı

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Çelik, masasına döndüğünde, cep telefonunu bulamadı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin Çelik’in telefonunu alıp şüphe çekmemek için konuşuyor gibi yaparak kafeden çıktığı görüldü.

KONUM: İSTANBUL

Fatma Çelik, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Bir gün sonra yeni bir telefon alan Çelik, çevrimiçi uygulama sayesinde daha önce yedeklediği eski telefonundaki fotoğraflarını yeni telefona indirdi. Uygulama üzerinden çalınan cep telefonunun konumuna da bakan Çelik, telefonunun İstanbul’da olduğunu görünce polise bildirdi. Yeni telefonuna indirdiği fotoğrafları inceleyen Çelik, çalınan cep telefonuyla çektiği kahve fotoğrafında, fonda görülen kişinin, cep telefonunu çalan şüpheli olduğunu fark etti. Polis, şüpheliyi arıyor.