Hırsızı vurdu tutuklandı

Adana Seyhan’a bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde, 14 Ekim’de 04.00 sıralarında evde kar maskeli iki kişiyi gören Suriye uyruklu Halime el-Hüseyin, eşi Ahmet el-Hüseyin’i uyandırdı. Bu sırada, içinde 200 lira bulunan çantayı alan şüpheliler, karşısında Ahmet el-Hüseyin’i görünce kaçmaya başladı. El-Hüseyin’in “Hırsız var” diye bağırması üzerine komşuları sokağa çıktı. El-Hüseyin’in komşularından biri, çantayı alıp kaçan Ömer Kavuk’un (32) arkasından elindeki tabancayı ateşledi. Kurşunun isabet ettiği Kavuk yaralı halde bir süre daha kaçtı, daha sonra yere yığıldı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



‘DÜŞÜNCE SİLAH ATEŞ ALDI’



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kavuk, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kavuk’un, hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Kavuk’u ağır yaralayan Abdulsamet Kaymaz’ı (22) gözaltına aldı. Kaymaz’ın ifadesinde, Kavuk’u kovaladığı sırada ayağının takılması sonucu yere düştüğünü, elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Kaymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavuk’un ise tedavisi sürüyor.