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Hırsızı linç ettiler

#Hırsız#Linç#Çetin Gül
Hırsızı linç ettiler

6 suç kaydı olan Çetin Gül (28), geçen cumartesi gecesi İstanbul Maltepe, Zümrütevler Mahallesi’nde yaşayan Besim K.’nin (49) yol kenarında park halinde duran otomobilini çalmaya kalkıştı.

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Aracın kapısını kurcalarken alarm çaldı. Besim K. ve ailesi aşağı inerek, koşarak kaçmaya çalışan Çetin Gül’ü yakaladı. Mahalleli de sokağa çıkınca hepsi birlikte Çetin Gül’ü feci şekilde dövdü. Gelen polislerin kalabalığın elinden alarak hastaneye götürdüğü Çetin Gül, yoğun bakıma alındı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Polis, araç sahibi Besim K. ve aile üyelerinin de arasında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık durumu ağır olan Çetin Gül ertesi gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis, sokak üzerindeki kamera görüntülerini inceledi. Lince katılan 3 kişinin daha ismi belirlendi. Bu kişiler de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 suç kayıtlı Besim K., 2 suç kayıtlı Ceyda K. (19), 5 suç kayıtlı Nuriye K. (40), 20 suç kayıtlı Orhan K. (40), 5 suç kayıtlı Cüneyt A. (26), 6 suç kayıtlı Mesut Ç. (44), Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşları küçük S.K. ile M.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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#Hırsız#Linç#Çetin Gül

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