Hırsızı linç ettiler

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Aracın kapısını kurcalarken alarm çaldı. Besim K. ve ailesi aşağı inerek, koşarak kaçmaya çalışan Çetin Gül’ü yakaladı. Mahalleli de sokağa çıkınca hepsi birlikte Çetin Gül’ü feci şekilde dövdü. Gelen polislerin kalabalığın elinden alarak hastaneye götürdüğü Çetin Gül, yoğun bakıma alındı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Polis, araç sahibi Besim K. ve aile üyelerinin de arasında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık durumu ağır olan Çetin Gül ertesi gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis, sokak üzerindeki kamera görüntülerini inceledi. Lince katılan 3 kişinin daha ismi belirlendi. Bu kişiler de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 suç kayıtlı Besim K., 2 suç kayıtlı Ceyda K. (19), 5 suç kayıtlı Nuriye K. (40), 20 suç kayıtlı Orhan K. (40), 5 suç kayıtlı Cüneyt A. (26), 6 suç kayıtlı Mesut Ç. (44), Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşları küçük S.K. ile M.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.