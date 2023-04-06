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Hırsızı elindeki dövme ele verdi

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#Adana#Hırsız#Dövme
Hırsızı elindeki dövme ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 10:45

Adana’da bir zincir marketin farklı şubelerine üç kez girip kasadan para çalan şüpheli, yüzünü cerrahi maske ile kapatmasına rağmen elindeki kaplan ve tüy dövmesinden yakalanıp tutuklandı.

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Olay, 3 hafta önce Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi’ndeki bir zincir markette meydana geldi. Yüzünü cerrahi maske ve kapüşon ile gizleyen U.A. (16), markette temizlik yapan çalışanları pompalı tüfekle tehdit edip kasaya yöneldi. Bu sırada paniğe kapılan çalışanlar ile müşteriler marketten kaçtı. Şüpheli kasayı yerinden sökmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca kaçtı. U.A., ertesi gün bu kez başka bir markete yine pompalı tüfekle girip, kasiyeri tehdit etti. Şüpheli, içinde 4 bin lira bulunan kasayı söktükten sonra kaçtı. U.A., bir hafta önce de aynı caddedeki başka bir markete girip, kasiyeri bıçakla tehdit ettikten sonra kasadaki bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Soygun anları marketlerdeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Peş peşe meydana gelen olaylar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, elindeki kaplan ve tüy dövmesinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

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Yağma, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 28 kaydı olduğu belirlenen U.A., Şakirpaşa Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden U.A., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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#Adana#Hırsız#Dövme

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