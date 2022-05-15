Hırsızdan mektup var

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Tatilden 8 Mayıs’ta dönen Karademir Ailesi, eve hırsız girdiğini fark edip polise haber verdi. Dolabın üzerine “Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin” yazılı not bırakan hırsız, dizüstü bilgisayar ile kıyafet çalmıştı. Ayrıca hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığı tespit edildi.

Karademir, “Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin anıları, 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Onu getirirse şikâyetimi geri alacağım” dedi.