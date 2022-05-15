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Hırsızdan mektup var

#Denizli#Hırsızlık#Not
Hırsızdan mektup var

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir (40), eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı’nda memleketleri Burdur’a gitti.

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Tatilden 8 Mayıs’ta dönen Karademir Ailesi, eve hırsız girdiğini fark edip polise haber verdi. Dolabın üzerine “Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin” yazılı not bırakan hırsız, dizüstü bilgisayar ile kıyafet çalmıştı. Ayrıca hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığı tespit edildi.

Hırsızdan mektup var

Karademir, “Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin anıları, 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Onu getirirse şikâyetimi geri alacağım” dedi.

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#Denizli#Hırsızlık#Not

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