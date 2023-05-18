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'Hırsız kedi' işbaşında... Mağazadan taytları alan kedi kamerada

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#Sultangazi#Kedi#Mağaza
Hırsız kedi işbaşında... Mağazadan taytları alan kedi kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 13:04

Sultangazi'de kedinin bir mağazadan taytları alıp götürmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün saat 09.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mağaza sahibi İlker Bal, içeride kahvaltı yaptığı sırada esnafın baktığı kedi mağazaya girdi. Bir süre içeride oyalanan kedi, daha sonra ürünlerin olduğu bir reyona yönelerek burada bulunan üç ürünü sürükleyerek götürmeye başladı.

Durumu fark eden ve büyük bir şaşkınlık yaşayan mağaza sahibi İlker Bal, kedinin peşinden koşarak, ürünleri geri aldı. O anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Mağaza sahibi İlker Bal, "Taytları aldı götürdü. Peşinden koştum, yakaladım. Taytları geri aldım. Zaten kedi geldiğinde sanki daha önce planlanmış gibi arkalardan dolanıyor. Görünür bir yerden ürünlerin yanına gelmiyor. Dolaşıp geliyor. Planlı bir şekilde gelip, taytları alıp, çıkıp gidiyor" dedi.

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#Sultangazi#Kedi#Mağaza

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