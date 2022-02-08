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Hırsız 'Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke oldu

#Antalya#Hırsızlık#Muratpaşa İlçesi

Antalya'da girdiği iş yerinde kahvaltı yapıp, banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı. Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşıran Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum" dedi.

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Olay, 2 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Çatı katından Hakan Düzgünkaya'ya ait iş yerine giren hırsızlık şüphelisi, önce kahvaltı yaptı. Ardından banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, su ısıtıcısı ve yemek yapmakta kullanılan elektrikli tencereyi aldı.

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Bunları bir poşete koyan şüpheli, bir çalışana ait montu da üzerine giydi. Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Hırsız Hakkını helal et abilerin gülü yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke oldu

Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi" dedi.

Bu arada şüphelinin iş yerine girip çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsız Hakkını helal et abilerin gülü yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke oldu

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#Antalya#Hırsızlık#Muratpaşa İlçesi

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