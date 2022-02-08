Hırsızdan iş yeri sahibine not: Hakkını helal et abilerin gülü

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Antalya'da girdiği iş yerinde kahvaltı yapıp, banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı. Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşıran Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum" dedi.