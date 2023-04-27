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'Hırsız' diye jandarmaya teslim ettikleri kişi gri kategorideki terörist çıktı! Köylülere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Şırnak#İdil#PKK
Hırsız diye jandarmaya teslim ettikleri kişi gri kategorideki terörist çıktı Köylülere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 14:13

Şırnak’ın İdil ilçesinde hırsız diye yakalayıp, jandarmaya teslim ettikleri kişinin gri kategoride aranan PKK’lı terörist Selim Adıyaman olduğu ortaya çıktıktan sonra, sosyal medyada terör örgütü destekçisi sayfaların hedef gösterdiği köylüler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Mehmet Atatekin yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yavşan köyünde 26 Mart’ta köylüler, bir evde yakaladıkları kişiyi ‘hırsızlık şüphelisi’ sanıp, jandarmaya teslim etti. Gözaltına alınıp karakola götürülen kişinin, Genel Bilgi Taraması’nda (GBT), İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan ‘Harun Elbak’ kod adlı Selim Adıyaman olduğu belirlendi.

Terörist Adıyaman’ın köylülerce yakalanma anları da sosyal medyada paylaşıldı. Terörist Selim Adıyaman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsız diye jandarmaya teslim ettikleri kişi gri kategorideki terörist çıktı Köylülere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı


UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI

Terör örgütü PKK destekçisi sayfalarda, görüntülerdeki kişilerin güvenlik korucusu oldukları belirtilerek kimlikleri deşifre edilip, hedef gösterildi. Görüntülerdeki Mehmet Atatekin, E.E. ve A.E., 2 gün önce gece saatlerinde araçlarından indirilerek uzun namlulu silahlarla tarandı.

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Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Atatekin, kurtarılamadı. E.E. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.E.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mehmet Atatekin’in cenazesi, toprağa verildi.

Hırsız diye jandarmaya teslim ettikleri kişi gri kategorideki terörist çıktı Köylülere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Mehmet Atatekin

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırının ardından jandarma özel harekat timleri, bölgede hava destekli operasyon başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. E.E.’nin de jandarma tarafından sorguya alındığı belirtildi.

Hedef gösterilen kişilerin güvenlik korucusu olmadığı ve Yavşan köyünde güvenlik korucusu bulunmadığı bildirildi.

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#Şırnak#İdil#PKK

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