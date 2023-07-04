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Hindistan'da feci kaza! Yamaçtan düşen kayalar faciaya neden oldu

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#Hindistan#Nagaland#Yamaçtan Düşen Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 23:29

Hindistan’ın Nagaland eyaletinde yamaçtan düşen kayaların araçları ezmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Hindistan’ın Nagaland eyaletinde Dimapur ile Kohima arasındaki yolda trafikteki 3 araç, yamaçtan düşen kayaların altında kaldı. Yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın ardından karayollarındaki güvenlik altyapısının gözden geçirileceğini ve gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Kaza yolunda heyelan ve kaya düşme olaylarının sık yaşandığı belirtilirken, kaza anı ise trafikteki başka bir araçta bulunan kamera tarafından anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde, yamaçtan düşen ilk kayanın yan yana duran iki aracı birden ezdiği, ikinci kayanın ise ezilen ilk araçların önündeki başka bir aracı ezdiği ve aracın yanındaki kamyona çarptığı görüldü.

 

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#Hindistan#Nagaland#Yamaçtan Düşen Kayalar

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