Hindistan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne mesaj: Bin yıllık doğal reçeteler geleceğe miras

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Her medeniyetin, tedaviye dair köklü bir deneyimi ve başarı hikâyesi bulunuyor. Bin yıllık doğal reçeteleri bir miras olarak geleceğe aktarmanın her ülkenin sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu amaçla deva aramaktan önce sağlığı korumayı hedefleyen geleneksel tedavi yöntemlerinin günümüze taşınmasında uluslararası çalışmaların rolü büyük. Bu hedefle düzenlenen kongrenin sonuçlarının insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.