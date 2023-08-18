×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hindistan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne mesaj: Bin yıllık doğal reçeteler geleceğe miras

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Hindistan
Hindistan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne mesaj: Bin yıllık doğal reçeteler geleceğe miras
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne video mesaj gönderdi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Her medeniyetin, tedaviye dair köklü bir deneyimi ve başarı hikâyesi bulunuyor. Bin yıllık doğal reçeteleri bir miras olarak geleceğe aktarmanın her ülkenin sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu amaçla deva aramaktan önce sağlığı korumayı hedefleyen geleneksel tedavi yöntemlerinin günümüze taşınmasında uluslararası çalışmaların rolü büyük. Bu hedefle düzenlenen kongrenin sonuçlarının insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Hindistan

BAKMADAN GEÇME!