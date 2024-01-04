Hilal ayağa kalktı

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Üzerine kolon düşen, bir kolu kesilen ve ayağı büyük hasar alan küçük Hilal’e Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta yardım eli uzattı. Hilal’i bir an olsun yalnız bırakmayan Balta çifti, küçük kızın tüm tedavisini üstlendi. Geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizik tedavilerin ardından Hilal yeniden ayağa kalkmayı başardı. Güzel haberi sosyal medyasında yayınladığı duygusal bir videoyla duyuran Derya Balta, şu ifadeleri kullandı:

‘HEP DİK DURDUN’



“Seninle ilk konuşmamda ‘Sen bizim kahramanımızsın’ demiştim. Anlamamıştın. 324 gün. (10 ay 21 gün) Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin. Senin için ne yazsam az. Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten. Sen geldin işte. Ansızın. Belki de ben hep seni bekledim. Ya da melek ailen gönderdi seni bana. Kim bilir. Melek ailenin yerini tutamayız, bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var. Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını. Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım. Seni hep çok seveceğim.”



