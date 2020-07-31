Hiçbir şeye aldırmadılar! Pes dedirten görüntüler...

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İstanbul'da bazı kişiler kurbanlıkları yine yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda kesti.

Kurban bayramının ilk gününde kurban kesim hareketliliği yaşanıyor. Çoğu kişi kurban pazarlarının yanında bulunan yerlerde kesim yaptırıyor. Ancak kurallara uymayanlar da var. Avcılar ve Esenyurt'ta sokaklarda ve boş arsalarda kaçak kesim yapıldı. Kesim anlarını çocukların da izlemesi dikkat çekti.



SOSYAL MESAFESİZ, SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA KURBAN KESTİLER

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu. Birçok kişinin toprak alanda, sağlıksız koşullarda kurban kestiği ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmek isteyen kişiler, bayram namazının ardından Derince ilçesinde bulunan kurban kesim merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Kurban satış ve kesim merkezlerinin giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kurbanlıklarını alan kişilerin, kurban satış merkezinde zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı görüldü. Toprak alan üzerinde sağlıksız koşullarda kurban kesimi yapılırken, kesilen kurbanlıklar brandalar üzerinde bekletildi.