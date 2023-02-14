Lisede mailinin 'Salvador' olduğunu söyledi: Hiçbir şey tesadüf değil

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El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele’nin talimatıyla kısa sürede oluşturulan arama ve kurtarma ekipleri Türkiye’ye gönderildi. Kentsel Arama ve Kurtarma Timi’nden (USAR) oluşan profesyonel ekibe ek olarak özel eğitimli köpekler de yollayan El Salvador, bunun yanı sıra depremzedeler için de yardım paketleri hazırlattı. El Salvador ekibi enkaz altından canlı olarak insanları çıkarırken depremin 7. günü mucize bir operasyona imza attı. Ebrar Sitesi Hazal Apartmanı’nda ses duyan ekip enkaza yöneldi. Enkazın içinden 30 yaşındaki Deniz Dal ve 5 yaşındaki Melih Efe Özcan kurtarıldı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

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Hastanede tedavi altına alınan Deniz Dal, kendisiyle yapılan röportajda, “Kahramanmaraş’ta deprem anından 7. gün olan ve muhtemelen 148-149 saatte kurtulan mucizevi kişiyim ben. El Salvador ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Beni onlar kurtarmış, bir şey söylemek istiyorum. Liseye giderken ilk kez hotmail kullanmaya başladığımızda mail adresimin ön adı ‘salvador’du. Hiçbir şey tesadüf değil. El Salvador ekibine tüm kalbimle selamlarımı gönderiyorum onları çok seviyorum. O yaşam alanında bizi duyabilen kulak oldular, bize cevap verebilen dil oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.