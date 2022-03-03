HGS kart ve etiket arasındaki fark nedir? HGS etiketi nasıl yapıştırılır? İşte detaylar

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HGS kart ve etiket sistemi arasında ödeme açısından hiç bir fark bulunmazken, etiket sistemi ile gişe bekleme süresi daha az hale getirilmiş durumda.

İşte HGS kullananların en çok sorduğu sorular;

HGS ÜRÜNÜM VAR GEÇİŞLERİMDE KAÇAK UYARISI ALIYORUM NEDEN?

Aracınız metalik cama sahip olabilir ;

Aracınızın kullanım kılavuzundan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Metalik cama sahip ise yeni bir HGS ürünü alarak HGS Etiketinizi aynanın arkasındaki ve çerçevesindeki siyah noktalı alana konumlandırınız

Aracınız metalik cama sahip değilse ;

Etiketinizin deforme olup olmadığını, etiketinizin kullanım klavuzunda belirtildiği şekilde aracınıza yapıştırıldığını kontrol ediniz ve aracınızın ön camında film olmamasına dikkat ediniz. Yukarıda belirtilen sorunlara sahip değilseniz ve etiketinizin çalışmadığını düşünüyorsanız otoyol üzerindeki PTT işyerlerinden etiketinizi kontrol ettirebilirsiniz. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

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HGS ÜRÜN BAKİYEMİ VE GEÇİŞLERİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

0 850 460 60 60 ya da 444 1 788 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. HGS hesabınızla ilgili bakiye ve geçiş bilgilerine ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Belirtilen internet adresine üye olarak kullanıcı hesabınızla ilgili bilgilerinize ulaşabilirsiniz. HGS geçiş ve ihlal bilgilerine ait tüm düzeltme, inceleme ve itiraz işlemleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, HGS geçişlerinizle ilgili bu taleplerinizi hgs@kgm.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz veya 0 850 460 60 60 KGM HGS Çağrı Merkezine iletebilirsiniz. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına hgsmusteri.ptt.gov.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

HGS KART VE ETİKETİNİ FARKLI ARAÇLARDA KULLANABİLİR MİYİM?

HGS sistemi plakaya tanımlı tek hesap üzerinden ücretlendirme yapmaktadır etiketin ya da kartın farklı araçlar üzerinde kullanılmasına izin verilmemektedir.

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HGS ÜRÜNÜ ALMAK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokosiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler için Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir. Kiralık araçlar için yukardaki belgelere ek olarak sözleşmelerle birlikte PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapabilirsiniz.

HGS ÜRÜNÜMDEN YENİ ALDIĞIM HGS ÜRÜNÜME AKTARIM GERÇEKLEŞTİREBİLİR MİYİM?

PTT'den satılan ürünler için PTT işyerlerine giderek eski ürününüz içindeki bakiyenin yeni ürününüze aktarılmasını isteyebilirsiniz. Bakiyeniz 7 (yedi) gün sonra sistem tarafından hesabınıza eklenmektedir. Bankalardan aldığınız ürünler için bankanızla görüşmelisiniz.