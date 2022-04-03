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Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

#Bolu#Bolu Dağı#Heyelan

Bolu Dağı tünelinin girişinde dün akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalara ağırlık veren ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde yol açma çalışmaları sürüyor

Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde yol açma çalışmaları sürüyor

Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Dün gece trafiğe kapalı olan yolda ekipler, çalışma yaptı. Heyelanın şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

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#Bolu#Bolu Dağı#Heyelan

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