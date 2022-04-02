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Bolu Dağı’nda toprak kayması! Tünel girişleri kapandı

#Bolu Dağı#Toprak Kayması#TEM

Bolu Dağı Tüneli üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan toprak, tünelin girişlerini kapadı.

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TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu trafikte aksama yaşandı.

KARAYOLLARINDAN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı’nda meydana gelen heyelanla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılacaktır" denildi.

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#Bolu Dağı#Toprak Kayması#TEM

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