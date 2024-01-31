Heyecanımız yüksek... Cemil Tugay, İmamoğlu’nun sloganını kullandı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayları arasında eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atilla da son dakikaya kadar kulislerde adı geçen isimlerdendi.

Filiz Ciritoğlu Sengel ise görev yaptığı Selçuk’ta bırakıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liste üzerinde 15 gündür bizzat kendisinin çalıştığı; son MYK öncesinde de kurmaylarıyla İzmir için uzun bir mesai yaptığı söyleniyor. Özel, Soyer yerine ağırlığını Tugay’dan yana kullanırken, İzmir listelerinde de önemli değişime gitti.

TUGAY’A KARŞILAMA

CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’ı Adnan Menderes Havalimanı’nda kalabalık bir heyet karşıladı. Tugay konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Heyecanımız yüksek” sloganını kullanması dikkat çekti. Tugay, “Hava soğuk, içimiz kıpır kıpır. Heyecanımız yüksek, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. Halkımızla buluşmak istiyoruz. Haydi hep birlikte İzmir için daha ileri” ifadelerini kullandı.

İLK KONUŞMA

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Kendisini karşılayan kalabalığa seslenen İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay, kentin eski başkanları Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer’e teşekkür etti ve “Başkanlarımızla her zaman birlikte olacağız, onların deneyimlerinden faydalanacağız” dedi.

9 KADIN ADAY

CHP’de Büyükşehir dahil elindeki 24 belediyenin sadece 3’ünde (Dikili, Selçuk, Seferihisar) yola mevcut başkanlarla devam kararı aldı. CHP İzmir’de, Çeşme, Foça, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kınık, Konak, Menemen ve Selçuk olmak üzere 9 ilçede kadın adaylar gösterdi.

ÇEŞME SÜRPRİZİ LAL DENİZLİ

En çok konuşulan isim hiç kuşkusuz ünlü futbol adamı Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli oldu. Lal Denizli, Ekrem Oran’ın yerine Çeşme’den aday. Sosyal medyada kararı eleştirenler “Çeşme başkanını, Ekrem Oran’ı bekliyor” yorumları yaptı. Ekrem Oran’ın ilk tepkisi, “Ben Lal Denizli’yi Urla’dan aday diye biliyordum. Benim Çeşme adayıyken, Karşıyaka’ya başkan adayı olmam gibi” şeklinde oldu.

5 DAKİKA KALA ÖĞRENMİŞ

SOYER: SİYASİ NEZAKETSİZLİK

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise aday belirleme sürecini eleştirdi. MYK toplantısından 5 dakika önce aday gösterilmeyeceğini öğrendiğini ifade eden Soyer; bunun en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olduğunu söyledi. Soyer şunları söyledi: “Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır.”