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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 03:11 | Son Güncelleme:

HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı

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HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı

Kırıkkale'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan baba ve kızına, 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı. Baba-kız karantinaya alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı. Durdurulan bir aracın sürücüsü B.K. ile kızı A.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıkları belirlendi. Baba B.K., kızının astım hastası olduğunu ve rahatsızlandığını söyledi. Hastanede kızı A.K.'yı tedavi ettirdikten sonra özel aracı ile eve doğru hareket ettiğini ifade eden B.K., eşinin pozitif olduğunu ve evde karantinada bulunduğunu aktardı. Karantinada olması gereken B.K. ve kızı A.K., 4 bin 50'şer TL para cezası kesildikten sonra il salgın denetim ekipleri tarafından yurtta karantinaya alındı.

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