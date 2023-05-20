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‘Hesap' yüzünden tartıştığı kebapçıyı vurdu

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#Kebapçı#Tekirdağ#Hesap
‘Hesap yüzünden tartıştığı kebapçıyı vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 15:21

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kebap dükkanı işleten Sebahattin G., 'hesap fazla' tartışmasında kendisini ve çalışanlarını darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu müşterisi tarafından bir saat sonra tabancayla bacağından vuruldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Saray’ın Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi’nde kebapçıya giden 4 kişi yemek yedi. Yemeğin ardından gelen hesabı fazla bulan müşterilerle, iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi ve çalışanlar, olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kendilerini darbettiklerini öne sürdükleri 4 kişiden şikayetçi olduktan sonra dükkana geri döndü.

‘Hesap yüzünden tartıştığı kebapçıyı vurdu



İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

Şüpheliler de yaklaşık bir saat sonra kebapçıya gitti. Şüphelilerden Eray B., içeride müşterilerin de bulunduğu iş yerine tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri işletme sahibi Sebahattin G.’nin bacağına isabet etti. Dükkanın kurşunlandığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan Sebahattin G., gelen sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay sonrası kaçan Eray B. ile 3 arkadaşını yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Kebapçı#Tekirdağ#Hesap

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