HES kodu nasıl alınır? Ankara için yeni HES kodu kararı!

HES kodunun nasıl ve nereden alınacağı, son olarak Ankara için verilen kararın ardından gündem oldu. HES kodu alma işlemini SMS ile birkaç dakikada pratik şekilde yapabilirsiniz. İşte, SMS ile HES kodu alma ekranı...

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

ANKARA'DA YENİ TEDBİRLER

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla İçişleri Bakanlığının 8 Mart'taki genelgesi doğrultusunda; yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi olan toplu taşıma araçları HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere, tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilecek.

İl genelindeki terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla, daha önce getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilecek.

Daha önce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, tüm konaklama tesisleri ve alışveriş merkezlerine girişler ile yeme-içme yerleri, halı saha tesisleri, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu devam edecek.

Alınan yeni tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.