Herzog’la görüşme

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün yapılan görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede Ramazan tebriğinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin nisan ayındaki Hamursuz Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Herzog’a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

MESCİD-İ AKSA VURGUSU

Ramazan ayına girilirken Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, MESCİD-İ AKSA’nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a sükûneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.