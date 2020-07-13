Herkesin konuştuğu o sahne ile ilgili Fatma Şahin'den dikkat çeken paylaşım!

Ünlü Hollywood yıldızı Charlize Theron, dijital platformda yayınlanacak filmi yeni filmi The Old Guard'da baklava yediği sahneyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tattığım en iyi şey. Gaziantep'te en iyisine sahip olduklarını duydum…" dedi. Paylaşım kısa sürede Gaziantep'te binlerce kişi tarafından beğenildi. Gaziantepli baklavacıları heyecanlandıran paylaşımın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kendi sosyal medya hesabı üzerinden ünlü yıldızı Gaziantep'e davet etti. Başkan Şahin paylaşımında, "Öyle bir tane tatmakla baklavanın lezzetine varılmaz, biliyorsunuz. #CharlizeTheron'a baklava gönderiyor ve Gaziantep'e davet ediyoruz. Alsın arkadaşlarını gelsin, UNESCO tescilli yemeklerimizi de yesin. Dear @CharlizeAfrica, we invite you Gaziantep to taste best baklava ever" ifadelerini kullandı.

Kentteki hem vatandaşlar hem de baklavacılar ise Başkan Şahin'e destek vererek ünlü yıldızı kente davet etti.



'İNŞALLAH DAVETİMİZİ KIRMAZ'



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Charlize Theron’u Gaziantep’in tüm lezzetlerini tatmaya davet ettiklerini belirterek, baklavanın yerinde ve sıcak yenilmesi gerektiğini söyledi.



Sıcak sıcak yenilen baklavanın lezzetinin bambaşka olduğunu aktaran Şahin, ”Filmde kendisine ikram edilen baklavayı tattığında bundan ne kadar keyif aldığını, bu lezzeti ne kadar beğendiğini gördük. Tabi tek bir dilim yeme ile anlaşılmaz. Gaziantep’in baklavasından Oscar'lı oyuncuya gönderiyoruz. Ayrıca gelsin lezzetin başkentinde UNESCO onaylı bu lezzetimizi yerinde tatsın. Çünkü sıcak sıcak yenildiği zaman lezzet bambaşka oluyor. Bizim baklavamız beş duyuya hitap ediyor. Bu yüzden kendisini Gaziantep’e davet ediyoruz. İnşallah davetimizi kırmaz ve Gaziantep’in tüm lezzetlerini tatmaya buraya gelir” dedi.





