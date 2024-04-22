Herkese bir yapay zekâ asistanı

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İstanbul’da düzenlenen ‘Uluslararası Yapay Zekâ Zirvesi’nde bu yeni ve üstün teknolojinin geleceği mercek altına alındı. Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı zirveye katılan Birleşmiş Milletler (BM) Yapay Zekâ Danışmanı Neil Sahota, yapay zekânın özellikle hukuk ve tıp alanında kullanılması için uluslararası çalışmalar yapıldığına dikkat çekti. Verinin yeni petrol olduğunu dile getiren Sahota, BM’nin yapay zekâ alanında uyguladığı eğitim çalışmalarını ve gelecekte yaşanması beklenen önemli değişimleri Hürriyet’e şöyle anlattı:

ANINDA ÇÖZÜM ÜRETECEK

“Hiper değişim en büyük problemimiz. 10 yıl içinde 100 yıllık bir değişim bekliyoruz. Sosyal olarak buna henüz hazır değiliz. Bu nedenle yapay zekânın kötü kullanımının getireceği sonuçları insanlık olarak öngöremiyoruz. Bundan 10 sene önce şu an kullandığımız birçok teknoloji yoktu ve olacağını da öngörememiştik. Ancak 10 yıl içindeki 100 yıllık değişimin detaylarını tahmin etmek gerekirse herkesin bir yapay zekâ asistanının olacağını söyleyebiliriz. Psikolojik seviyede insanları anlayacak bir yapay zekâ asistanından bahsediyorum. Yani biz daha farkında olmadan ihtiyacımızı anlayacak ve bunu karşılayacak asistanlarımız olacak. Bir diğer büyük beklentim ise şirketlerin yapay zekâ botlarının olması. Bu botlar bizlerin yapay zekâ asistanlarına şirketlerin ürünlerini pazarlayacak. Yani yapay zekâ, yapay zekâyla iletişim kuracak ve şu an yaptığımız birçok işi bizim yerimize yapacaklar.

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Melike Çalkap/BM Yapay Zekâ Danışmanı Neil Sahota

CHATGPT YASAKLANMAMALI

Öğrenciler de yapay zekâyı kullanırken aslında bunun etkilerinin tam olarak farkında değiller. Mesela ChatGPT geçtiğimiz yıl ortaya çıktı ve öğrenciler bunu ödevlerini yapabilmek için kullanmaya başladı. Öğretmenler ChatGPT’yi yasaklamayı tercih ettiler ancak bu doğru bir hareket değil. Yapmamız gereken bilgiyi ölçme şeklimizi değiştirmek. Öğretmenlerin öğrencilerine yazdırarak değil sunum hazırlatarak bir ölçme değerlendirme uygulamaları gerekiyor. Öğrenciler sunumlarında yine ChatGPT’yi kullansalar da yaptıkları çalışmayı açıklamaları ve sorulan sorulara cevap vermeleri gerekecek.”

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97 MİLYON İŞ ALANI AÇILACAK

- Yapay zekâ nedeniyle insanların işlerini kaybetmelerinden endişe duyduğunu da söyleyen Sahota şunları kaydetti: “Yapay zekâ kullanabilenler, kullanamayanların yerini alacak ancak yeni iş imkânları da doğacak. 2022-2025 yılları arasında 85 milyon iş, makineler tarafından gerçekleştiriliyordu. 2022 yılında görevlerin yüzde 30’u makinelerle yapılıyordu. Bu oran 2025 yılında yüzde 50 olacak. Makineler işleri yapıyor ama sadece kötü haberleri vermeyeyim. Beklentiler açısından bakılırsa 97 milyon da yeni iş alanı açılacak. Bunlar için de 120 milyon küresel işçi yeniden eğitim alacak. Ekonomik büyümeye bağlı olarak da işgücü artacak. Gelecek nesilleri de bu nedenle yeni işlere hazırlamak gerekiyor. Mevcut işgüçlerinin de yapay zekâyla dönüştürülmesi şart.”