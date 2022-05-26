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‘Herkes tarafını netleştirsin’

#Devlet Bahçeli#MHP#Pençe-Kilit
‘Herkes tarafını netleştirsin’

MHP Lideri Bahçeli, “Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şahdamarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerin şehit olması üzerine, “Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

ACI BİZİM ACIMIZDIR

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada; Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki askerimiz de yaralanmıştır. Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır. Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şahdamarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#Pençe-Kilit

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