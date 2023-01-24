Her okula bir rehber öğretmen

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da düzenlenen ‘Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayda akran zorbalığı hakkındaki sorunlarda olayın kaynağına bakılması gerektiğine dikkat çeken Özer, 2023 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak şunları söyledi:

HEDEF: FARKINDALIK

“Her atamada öncelik verdiğimiz alanlarımız var. 2022’de okulöncesi eğitime ağırlık verdik. Çünkü öyle bir politikamız var, sahada sayıyı arttıyoruz. O zaman buna uygun sayıda öğretmen de istihdam etmemiz lazım. Yakın zamanda İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bağımlıklarla mücadeleyle ilgili çok ciddi bir seferberlik başlattık. Hedefimiz 2 ayda, yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrenci, tüm öğretmenlerimiz ve 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımızda bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak, önleyici ve destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitim vermek. Bu çalışmalar rehber öğretmen ihtiyacını da beraberinde getiriyor. O yüzden 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize öncelik vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz her okulda en az bir tane rehber öğretmen olması.

Haberin Devamı

KORUYUCU ÖNLEMLER

Son zamanlarda akran zorbalığıyla ilgili medyada görünürlük artmaya başladı. Görünürlüğün artması okullarımızda yaygın bir akran zorbalığı olduğu anlamına gelmiyor. Olaylara ayrık değil bütüncül bakmamız lazım. Eğer okulda şiddet var diyorsak evde, toplumda şiddet var demektir. Bu da çok iddialı bir şey olur. Asıl olan şey koruyucu önlemdir. Ortaöğretim yönetmeliğinde bir değişiklik yaptık ve ilk kez akran zorbalığını disiplin cezaları arasına koyduk. Tabii bu bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan o zorbalığın ortaya çıkmaması. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, rehber öğretmenlerimiz kanalıyla problemi ortadan kaldıracak mekanizmalarla çok boyutlu bir şekilde çalışıyor.”

Haberin Devamı

YAKLAŞIK 25 BİN OKULDA REHBER ÖĞRETMEN YOK

- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, rehber öğretmenlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Okullarda 36 bin 500 civarında psikolojik danışman ve rehber öğretmen görev yapıyor. Mevcut yönetmeliğe göre okulöncesi, ortaokul ve liselerde, bir okulda toplam 150 öğrenci olursa bir rehber öğretmen atanıyor. Daha sonra 500 ve katlarına ikinci rehber öğretmen ataması yapılıyor. İlkokullardaysa bir okulda 300 öğrenci varsa rehber öğretmen atanıyor. Halihazırda 20-25 bin civarındaki okulda rehber öğretmen yok.