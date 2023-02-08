Her köşede ayrı dram

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Elektrik ve suyun kesildiği Kahramanmaraş merkez, adeta hayalet şehre dönerken tüm dükkânlar ve marketler kapalıydı. Birkaç benzin istasyonunun açık olduğu kentte; su, ekmek, yemek ve yakıt sıkıntısı yaşandı. Açık olan benzin istasyonlarında ise boş raflar dikkat çekti.

Gün aydınladığında ise depremin ağır bilançosu günyüzüne çıktı. Yerle bir olan kentte, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin bölgeye gelmesi ile arama kurtarma çalışmaları hız kazandı. Her köşede ayrı bir dramın yaşandığı Kahramanmaraş’ta vatandaşlar ile birlikte Jandarma ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları enkaz altında kalan depremzedeleri bulmaya çalıştı. Azerbaycan’dan gelen arama kurtarma ekibi de çalışmalara yardım etti. Çevre sakinleri, cenazelerin bile molozlar arasından çıkarılmasında güçlük çekildiğini belirtti.





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Çok sayıda eski binanın bulunduğu kentin merkez bölgesinde cadde ve sokaklarda çoğu binanın yerle bir olduğu gözlemlendi. Gözü yaşlı vatandaşlar, dondurucu soğukta yakınlarını beton yığınları arasında dolaşarak bulmaya çalıştı. Şehrin arka mahallelerinde bulunan gecekonduların ise 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılmaması dikkat çekti. Gecekondular, hasar alsa da bulunduğunuz bölgede çöken veya yıkılan gecekonduya rastlanmadı.

NERİMAN KURTULDU EŞİ ENKAZDA







Elbistan’da depremde Neriman Kılıç (56) ve eşi Ömer Kılıç, Güneşli Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın enkazında kaldı. Ekipler Kılıç çiftini kurtarmak için çalışma başlattı. Neriman Kılıç, kurtarma ekibine çığlık atarak sesini duyurdu. Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Neriman Kılıç, enkaz altından 31 saat sonra kurtarıldı. Ömer Kılıç'a ulaşamayan ekipler, dün gece ara verdikleri çalışmaya bugün devam edecek.

‘ŞARTLAR ZORLU’







Arama kurtarma çalışmalarına katılanlardan Burak Emre Mercan, “Çok zorlu şartlarda çalışıyoruz. Ses var mı diye bakıyoruz. 3 kişi çıkardık, 2’si sağ, 1’i hayatını kaybetmişti” diye konuştu. Bir kadını enkazdan kurtaran Furkan Kaymaz, “Kendi imkânlarımızla 2 kişi çıkardık. Bir yudum su içmedik. Yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

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MADENCİLER BÖLGEDE







Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan 752 madenci de Zonguldak ve Bartın’dan gelerek deprem bölgelerindeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Yeraltında edindikleri tecrübe ile çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş’ta küçük kız ve annesini enkaz altından kurtardı. Küçük kıza sarılarak öpen maden işçileri, büyük sevinç yaşadı.

ÇALIŞMAYA GELMİŞLERDİ







Mardin’den 20 yaşındaki Ömer Öbek ile yaşıtı olan kuzeni Emre Öbek, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki bir fabrikaya çalışmak için gelmişlerdi. İki kuzen ilk depremde yıkılan binanın enkazının altında kaldı. Yakınları tüm aramalarına rağmen kuzenlere ulaşamadı. İki kuzenin dün cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı.

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ATEŞ BAŞINDA ACI BEKLEYİŞ







Kahramanmaraşlılar, sicim gibi yağan yağmura rağmen önceki geceyi dışarıda geçirdi. Yıkılan evlerinin yanı başında ateş yakan vatandaşlar, ısınmaya çalıştı.

KIZINI enkaz BAŞINDA BEKLEYEN ANNE: EV DEĞİL MEZAR ALMIŞIM

Kahramanmaraş’ta yaşanan çifte depremlerin yıktığı yerlerden biri de Hayrullah Mahallesi.

2 GÜN ÖNCE TAŞINMIŞTI

Bölgede Şeyma Şimşek isimli genç kadın 2 gün önce taşındığı Sabır Apartmanı’nda yeni evinin enkazında kaldı. Annesi Nalan Şimşek, enkazın başında gözyaşları dökerek, kızının sağ olarak çıkartılmasını bekliyor. Kızının özel bir bankada çalıştığını belirten acılı anne Nalan Şimşek, şöyle konuştu:

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“Ona evi 3 gün önce ben aldım. İki gün önce taşındı. Depremden önce beni görüntülü arayarak evi gösterdi. Benim için de bir yatak odası takımı aldığını söyleyerek, sürpriz yapmak istedi.

‘KIZIM YOK OLDU’

Duş alıp yatacağını söyledi. Kızım yok oldu, kızıma ev değil mezar almışım, almaz olaydım.”