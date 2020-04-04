Her hafta tek camide cuma

DİYANET İşleri Başkanlığı’ndan, ara verilen cuma namazının temsilen de olsa devam etmesiyle ilgili şu açıklama yapıldı: “Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart’tan itibaren camilerde cemaatle namaza ara verildiği açıklandı. Yaşadığımız mahzun cumanın ardından 27 Mart’ta cuma namazının temsilen de olsa sürmesi gayesiyle, sağlık tedbirleri alınarak Ankara il ve ilçe müftülerimizin katılımıyla Ankara Millet Camisi’nde kılındı. Bugün (dün) ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı. Cuma namazına gidemediği için büyük üzüntü duyan vatandaşlarımızdan, tek bir camide de olsa temsilen bu namazın kılınması hususunda bizlere çok sayıda talep gelmiştir. Salgın tehlikesi bitene kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camisinde asgari düzeyde katılımla, tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır."