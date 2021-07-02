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Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE- Oğuzhan UYSAL/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)-
Haber Giriş: 02.07.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Henüz 15 yaşındaydı! Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü

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Henüz 15 yaşındaydı! Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü

Samsun'da E.S. (16) tartıştığı arkadaşı Şinasi Tekcan’ı (15) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Şinasi Tekcan ile arkadaşı E.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan’ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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