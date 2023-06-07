Hem havadan hem sudan korunuyor!

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Bu yolculuğu sırasında ise av yasağı uygulanıyor. Balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri de hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. İnci kefallerinin göç güzergâhı olan Karahan bölgesindeki sazlıklarda dron destekli ve botlarla yapılan denetimler adım adım görüntülendi.

3 AY AV YASAĞI VAR

Alpaslan jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferit Ayas, 3 ay süreli av yasağı uygulandığını belirterek, “Uygulanan av yasağı süresince, Van İl Jandarma Komutanlığı olarak, av yasağının başlamasından önce, yapılan planlamalar kapsamında ekipler önleyici tedbirler alınmakta ve Deli, Zilan, Bendimahi, Karasu, Engil Çayları ile Çolpan Suyu deltasında devriye faaliyeti icra edilerek kaçak avcılıkla mücadele edilmektedir” dedi.

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İNCİ KEFALİNDE BÜYÜK ARTIŞ

- Ferit Ayas, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Van Gölü’nde 2000’li yıllarda 15 bin ton olan inci kefali stokunun, alınan önlemler sayesinde 50 bin tona ulaştığını söyledi. Ayas, “2000’li yıllarda göldeki inci kefali stoku yaklaşık 15 bin ton seviyelerine düşmüş, 2 yaş üzeri balıkların tamamı yok olma noktasına gelmiş ve yaz aylarında akarsulara giren balık sayısı yüzde 90 oranında azalmıştı. Kaçak avcılık sonucunda nesli tükenme noktasına gelen göldeki inci kefali stokunun, alınan etkili tedbirler sayesinde bugün itibarıyla gölde 50 bin tona yaklaştığı yetkili kurumlar tarafından bildirilmiştir” diye konuştu.