Helalleşme buluşması

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“Helalleşme aynı zamanda oturup düşünmek demektir. Niye kavga ediyoruz? Kavga ettiysek de barışmasını bilelim. Bunu yapabilirsek bu memlekete huzur ve birlikteliği getirmiş oluruz. Hepimizin hatası olabilir, bütün mesele aynı yanlışı sürdürmemektir. Helalleşmek aynı zamanda barışmak demektir, ayrıştığınız kişiyle oturup konuşmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir, geçmişteki yaraları sarmak demektir. Yaralar var, siyasiler nasıl kanatırız diye onu kaşıyorlar. Olmaz, o yaraların kapanması lazım, geleceğe bakmamız lazım. Helalleşmek geçmişteki acılardan ders çıkarıp aynı acıların gelecekte yaşanmaması demektir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu olmadığı zaman beraberliği ve birlikteliği sağlayamayız.

‘ARTIK BERABER OLMALIYIZ’

Artık beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız. Farklı düşünceler olabilir ama bunlar kavga nedeni olmamalı, neden kavga ediyoruz? Helalleşmek aynı zamanda sevgiyi büyütmektir. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği büyütmek zorundayız. Sevinçlerimizde ve acılarımızda ortaklaşmalıyız. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene de söylediğime inanmayana da saygı duymak zorundayım ama bilmenizi isterim, bizim helalleşmeye ihtiyacımız var ve biz bunu karşı çıkanlara rağmen yapacağız.”