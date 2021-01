‘Hedefi, planı, projesi olan tek partiyiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Amasya, Bartın, Çorum, Düzce ve Karabük il kongrelerine İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden video konferans sistemiyle canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere seslendiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

MİLLETİMİZİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIK

“5 ilimizde daha kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız, şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi tamamlamaktır. Ardından da inşallah büyük kongremizi toplayarak partimizi 2023’e hazır hale getireceğiz. AK Parti teşkilatlarımızın, geçtiğimiz yıl salgının yol açtığı tüm sıkıntılara rağmen 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmayı başarmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ne adam sendeciliğe ne kibire ne nefsi arzularımıza asla kapılmadan, hakka ve halka hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimiz AK Parti’yi bir umut olarak görmüş ve kuruluşunun üzerinden 15 ay gibi kısa bir süre sonra, hem de güçlü bir şekilde tek başına iktidara getirmiştir. Hamdolsun milletimizin güvenini boşa çıkarmadık.

Türkiye’nin diplomasiden ekonomiye kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikâyet edenleri de kesinlikle unutmayacağız. Siz, her projemize karşı çıkanlara, her yatırımımızı engellemeye çalışanlara, her politikamızı eleştirenlere bakmayın. Hayata geçen her projeden onlar da faydalanıyor, her yatırımdan onlar da istifade ediyor, her politikanın hasılasını onlar da topluyor.

TAM BİR KARA MİZAH ÖRNEĞİ

Salgın sonrası yeniden yapılanacağı görülen küresel, siyasi ve ekonomik sistemde en çok öne çıkan, en önemli yükselen güç olarak görülen ülkenin Türkiye olmasının gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Dikkat ederseniz, Türkiye’nin geleceği ile ilgili hayali olan, vizyonu olan, hedefi olan, projesi, programı, planı olan tek parti AK Parti’dir, cumhur ittifakıdır. Diğerleri sadece eski Türkiye kalıntısı polemiklerle, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürmektedir. Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, hırsızlıkların, tecavüzlerin, arsızlıkların hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları tam bir kara mizah örneğidir. Kendine faydası olmayanın nasıl başkasına faydası olmazsa, bu kokuşmuş zihniyetten de ülkeye ve millete hayır gelmez. İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları, hem hükümet, hem Meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak, milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız.”

REFORMLAR KAMUOYUNA SUNULMA AŞAMASINDA

Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunulma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olarak bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü kongrelerimizde görev alacak olan kardeşlerime Rabbimden başarılar temenni ediyorum. Mevla yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum.”

Salgın nedeniyle il kongrelerini sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştiren AK Parti dün Amasya, Bartın, Çorum, Düzce ve Karabük kongrelerini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelere İstanbul’dan canlı bağlantıyla katılarak partililere seslendi.