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HDP’ye 'hazine yardımına bloke'ye ret... AYM, Yargıtay Başsavcılığı’nın talebini kabul etmedi

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#HDP#Ankara#AYM
HDP’ye hazine yardımına blokeye ret... AYM, Yargıtay Başsavcılığı’nın talebini kabul etmedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 16:49

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay'ın HDP'nin Hazine yardımının bloke edilmesi talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

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Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

AYM, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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#HDP#Ankara#AYM

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