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HDP'ye af çıkarma sözü mü verildi? Zafer Şahin yorumladı: "PKK, FETÖ ve küresel güçlerle Erdoğan'ın yarışacağı bir seçim"

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#Sırrı Süreyya Önder#14 Mayıs Seçimleri#Zafer Şahin
HDPye af çıkarma sözü mü verildi Zafer Şahin yorumladı: PKK, FETÖ ve küresel güçlerle Erdoğanın yarışacağı bir seçim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 22:50

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, 14 Mayıs'taki seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Bu seçim bizim açımızdan onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim. Bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim" ifadelerini kullandı. Açıklamalar "HDP'ye af çıkarma sözü mü verildi?" tartışmalarına neden olurken, Önder'in sözlerini yorumlayan Milliyet Yazarı Zafer Şahin, "Burada terör elebaşı başta olmak üzere, 'tutsak arkadaşlarımız bırakılacak' diyor. Bu genel af anlamına geliyor. Bu seçim Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bir seçim değil. Bu seçim doğrudan 14 Mayıs seçimlerine etki etmeye çalışan PKK ve FETÖ ile, bunların iplerini elinde tutan küresel güçlerin gösterisine sahne oluyor. Bu PKK, FETÖ ve arkasındaki küresel güçlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışacağını bir seçim oluyor." ifadelerini kullandı.

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CNN Türk ekranlarında yayınlanan CNN Türk Masası programı konuklarından Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Sırrı Süreyya Önder'in seçime ilişkin tartışma yarayan açıklamalarını değerlendirdi.

"SEÇMENİN BUNA İTİBAR ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Caşın, "PKK terör örgütü ile bağını kesemeyen HDP, nasıl oluyor da Öcalan'ı ve arkadaşlarını çıkaracağını söylüyor? Türk yargısının kararı kesin. Dolayısıyla ben seçmenin buna itibar etmeyeceğini düşünüyorum. Hatta HDP bu irtibatını kamufle etmek için aynı PKK'nın yaptığı gibi bin bir isim değiştirerek, 'Yeşil Parti oldum ben' diyor. Ama Türk milleti hiçbir şeyi unutmaz. Dolayısıyla suçları işlemiş bir örgütün lideri bağımsız Türk yargısı tarafından yargılanmış ve mahkum olmuştur." ifadelerini kullandı.

"PKK, FETÖ VE KÜRESEL GÜÇLERLE ERDOĞAN'IN YARIŞACAĞI BİR SEÇİM"

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Milliyet Yazarı Zafer Şahin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağız." lafını ben daha çok önemsedim. Siz en iyimser tahminle yüzde 10'luk bir partisinin ve diyorsunuz ki Türkiye'de iktidar değişecek ve biz karşılığını alacağız. Yani diyorsunuz ki 'Erdoğan sonrası kurulacak hükümete biz hükmedeceğiz' anlamına geliyor. Başka bir açıklaması yok. Burada terör elebaşı başta olmak üzere, 'tutsak arkadaşlarımız bırakılacak' diyor. Bu genel af anlamına geliyor. Tabi bunlar arasında FETÖ'cüler de var mı? Bilmiyoruz. Çok ilginç bir süreçten geçiyoruz. Geçtiğimiz perşembe günü Sezgin Tanrıkulu, "İYİ Parti bazı önceliklerinden vazgeçti ve ortak bir metinde bir araya geldik. Bu belgenin birçok noktası HDP ile örtüşüyor. Kimin ne söylediği önemli değil, 6 partinin imzaladığı metne bakacaksınız.' Bunu Sezgin Tanrıkulu söyledi. Ben şimdi bunu söylerim, kim nasıl anlarsa anlasın. Bu seçim Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bir seçim değil. Bu seçim doğrudan 14 Mayıs seçimlerine etki etmeye çalışan PKK ve FETÖ ile, bunların iplerini elinde tutan küresel güçlerin gösterisine sahne oluyor. Bu PKK, FETÖ ve arkasındaki küresel güçlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışacağını bir seçim oluyor.

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#Sırrı Süreyya Önder#14 Mayıs Seçimleri#Zafer Şahin

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