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HDP'den milletvekili adayı olan Kaplan, gözaltına alındı

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#HDP#Fransa#İstanbul Havalimanı
HDPden milletvekili adayı olan Kaplan, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 00:44

HDP'den 1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde milletvekili adayı olan Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda silahlı terör örgütü MLKP üyeliğinden gözaltına alındı.

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Fransa'dan, İstanbul Havalimanı'na saat 19.35 sıralarında inen uçakla Türkiye'ye gelen Latife Canan Kaplan'ın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (MLKP) şeklindeki aranma kaydından dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Polis merkezine götürülen Latife Canan Kaplan, verdiği ilk ifadede Fransa'ya tatile gittiğini, İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Kaplan'ın 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP'den İzmir 1. Bölge Milletvekilliğine aday gösterildiği öğrenildi.

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#HDP#Fransa#İstanbul Havalimanı

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