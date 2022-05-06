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HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

#HDP#PKK#Evlat Nöbet
HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler HDP Genel Merkezi’ne çelenk bırakmak istedi. HDP’lilerle polis arasında gerginlik çıktı.

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HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen ‘evlat nöbeti’ndeki aileler ile HDP’liler arasında gerginlik çıktı. Evlat nöbetindeki 3 aile, dün sabah saatlerinde HDP Genel Merkezi’nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Aileler siyah çelengi Genel Merkez önüne bırakırken, HDP’liler çelengi kaldırmak istedi. Çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile bir polis memuru arasındaki diyalog sosyal medyaya yansıdı. Tartışma esnasında polis memurunun HDP’li Başaran’a “Kes sesini, çivilerim valla” sözleri görüntülerde yer aldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

HDP Genel Merkezi önündeki açıklamanın ardından, partililer binadan ayrılmak istedi. Ancak polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle partililerin bir süre daha binada kalmasını istedi. HDP’lilerin buna karşı çıkması üzerine yeniden gerginlik çıktı. Bazı partililerin dışarıya çıkmak için direnmesi ve kapıyı zorlaması üzerine polis biber gazı sıktı. Çıkan arbedede 1 polis memuru hafif yaralanırken, HDP üyelerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

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#HDP#PKK#Evlat Nöbet

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