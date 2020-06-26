HDP Eş Genel Başkanı: PKK’yla hiçbir ilişkimiz yok
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin terör örgütü PKK’ya mesafe koymasına ilişkin taleplere karşı, “Hiçbir ilişkimiz yok” yanıtı verdi.
Sancar, TV5’te konuk olduğu programda özetle şöyle dedi: “‘Bir ilişki var sayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konulması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki, hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle mesafe koyun çağrısı o kadar temelsiz ki. Hiçbir ilişkimiz yok. Bu kadar net söylüyoruz. Olamaz da. ‘HDP, PKK’nın uzantısı’ diyorlarsa demek ki 6 milyon insan da PKK’ya oy veriyor. Peki o zaman onlar terörist mi olacak? Biz siyasi partiyiz.”
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