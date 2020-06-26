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Haber Giriş: 26.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

HDP Eş Genel Başkanı: PKK’yla hiçbir ilişkimiz yok

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HDP Eş Genel Başkanı: PKK’yla hiçbir ilişkimiz yok
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin terör örgütü PKK’ya mesafe koymasına ilişkin taleplere karşı, “Hiçbir ilişkimiz yok” yanıtı verdi.

Sancar, TV5’te konuk olduğu programda özetle şöyle dedi: “‘Bir ilişki var sayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konulması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki, hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle mesafe koyun çağrısı o kadar temelsiz ki. Hiçbir ilişkimiz yok. Bu kadar net söylüyoruz. Olamaz da. ‘HDP, PKK’nın uzantısı’ diyorlarsa demek ki 6 milyon insan da PKK’ya oy veriyor. Peki o zaman onlar terörist mi olacak? Biz siyasi partiyiz.”

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